Holstein und FC St. Pauli Interesse an Sandhausens Okoroji

Die Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel und FC St. Pauli sind laut einem Bericht der „Kieler Nachrichten“ (Dienstag) an Chima Okoroji interessiert. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger spielt derzeit beim Zweitliga-Letzten SV Sandhausen. Mit seiner Mannschaft war er zuletzt am Sonntag mit 0:5 gegen den FC St. Pauli untergegangen. Wegen eines Mittelfußbruches fehlte er in dieser Saison längere Zeit. Insgesamt kam er in dieser Spielzeit auf 14 Punktspiel-Einsätze.