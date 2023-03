Mutter nimmt Kinder unerlaubt aus Schutzhaus mit

Nachdem eine Mutter aus Hamburg ihre beiden Kinder unerlaubt aus einer Kinderschutzeinrichtung mitgenommen hat, gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Die 35-Jährige und ihre beiden Kinder waren am Samstag in Bottrop in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. „Ob es sich im Hinblick auf das „Mitnehmen“ der Kinder um eine Entziehung Minderjähriger im strafrechtlichen Sinne handelt, steht noch nicht abschließend fest. Hierzu dauern die Prüfungen an“, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat dauerten noch an. Die Voraussetzungen für einen Haftbefehl lägen jedoch nicht vor.

Hamburg. Nachdem eine Mutter aus Hamburg ihre beiden Kinder unerlaubt aus einer Kinderschutzeinrichtung mitgenommen hat, gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Die 35-Jährige und ihre beiden Kinder waren am Samstag in Bottrop in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. „Ob es sich im Hinblick auf das „Mitnehmen“ der Kinder um eine Entziehung Minderjähriger im strafrechtlichen Sinne handelt, steht noch nicht abschließend fest. Hierzu dauern die Prüfungen an“, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat dauerten noch an. Die Voraussetzungen für einen Haftbefehl lägen jedoch nicht vor.

Die Polizei hatte seit Mittwoch nach der Frau gefahndet, später auch nach dem Vater aus Bottrop. Die 35-Jährige soll ihre zwei und drei Jahre alten Kinder am Mittwoch in Hamburg bei einem gemeinsamen Besuch mit dem von ihr getrennt lebenden Vater ohne Erlaubnis aus einem Kinderschutzhaus mitgenommen haben. Nach einem Hinweis konnte die 35-Jährige mit den Kindern am Samstag in Bottrop gefunden werden. Die beiden Kleinkinder wurden dem Bottroper Jugendamt übergeben. „Wie es mit ihnen nun weitergeht, ist Sache der beteiligten Jugendämter“, sagte der Polizeisprecher.

Die Ermittler waren davon ausgegangen, dass sich die Mutter in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte. Eine Gefahr für die Kinder könne nicht ausgeschlossen werden.

