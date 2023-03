The Ocean Race Team Malizia geht auf der Königsetappe in Führung

Boris Herrmanns Segel-Team Malizia hat im Ocean Race auf der Königsetappe von Kapstadt ins brasilianische Itajaí erstmals die Führung übernommen. An Tag 19 auf See hat die deutsche „Malizia - Seaexplorer“ die Schweizer „Holcim-PRB“ überholt. Das Feld ist in den ungewöhnlich leichten Winden der 50er-Breitengrade im Südpolarmeer insgesamt stark zusammengerückt. Das führende Team Malizia und das viertplatzierte US-Team 11th Hour Racing trennten am Freitag im Südmeer keine 30 Seemeilen mehr.