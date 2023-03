Wohnungswirtschaft warnt vor Kosten strenger Regeln

Norddeutsche Wohnungsunternehmen haben vor den Kosten möglicher EU-Regeln zur Energieeffizienz von Gebäuden gewarnt. „Die Umsetzung der vom EU-Parlament beschlossenen strengen Energieeffizienzregeln bis 2033 dürfte nach ersten Berechnungen in Norddeutschland in den kommenden zehn Jahren etwas mehr als 70 Milliarden Euro kosten“, teilte der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) am Donnerstag mit. „Woher das Geld kommen und wie künftig bezahlbare Mieten garantiert werden sollen - das steht im Augenblick in den Sternen“, kritisierte Verbandsdirektor Andreas Breitner.