Statistik des LSV Mehr Kinder sind in Sportvereinen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Sporttreibenden in Vereinen gestiegen. Wie der Landessportverband (LSV) am Mittwoch bekannt gab, waren bei der jüngsten Online-Bestandserhebung insgesamt 763 840 Menschen Mitglied in einem Verein. Das bedeutet im Vergleich zur vergangenen Erhebung aus dem Jahr 2022 einen Zuwachs von 2,12 Prozent.