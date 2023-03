Städtisches Krankenhaus Kiel will Imland-Klinik kaufen

Das Städtische Krankenhaus Kiel hat ein Kaufangebot für die Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde abgegeben. „Wir sind nach wie vor der Meinung, dass eine optimale Gesundheitsversorgung in der Region in kommunale Trägerschaft gehört“, sagte Geschäftsführer Roland Ventzke am Dienstag. Eine gemeinsame Klinik biete beiden Standorten vielversprechende Entwicklungsmöglichkeiten, Synergien und Zukunftsperspektiven.