Neue Schiffe für Fährverkehr im Hafen werden gebaut

Der Bau von neuen Schiffen für den Fährverkehr im Hamburger Hafen geht voran. Der Rumpf der ersten neuen Fähre für die Hadag, Betreiberin der Fährlinien, wurde am Dienstag in der Werft in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) auf Kiel gelegt, wie das Unternehmen mitteilte. Traditionell wird dabei eine Münze unter dem Rumpf platziert, um dem Schiff in Zukunft Glück und Erfolg zu bringen, wie es hieß. Das neue Schiff soll ab Beginn des nächsten Jahres im Hamburger Hafen eingesetzt werden.