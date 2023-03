Amoklauf in Hamburg: Behörden zur Tat von Philipp F. bei Zeugen Jehovas live

Innensenator Grote und Polizeipräsident Meyer informieren über die Ermittlungen zur Amoktat in Alsterdorf mit acht Toten. Zum Liveticker.

Amoklauf in Hamburg

Amoklauf in Hamburg Heute live: Neue Erkenntnisse zur Tat von Philipp F.?

Hamburg. Fünf Tage nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg mit acht Todesopfern präsentieren Innensenator Andy Grote (SPD), Polizeipräsident Ralf Martin Meyer, Arnold Keller von der Generalstaatsanwaltschaft sowie ein Vertreter des Landeskriminalamtes am Dienstag im Rathaus den aktuellen Ermittlungsstand zur Tat in Alsterdorf vor.

Dort waren am vergangenen Donnerstagabend in den Räumen der Glaubensgemeinschaft an der Straße Deelböge insgesamt 135 Schüsse gefallen, als der mutmaßliche Attentäter Philipp F. (35) den Königreichssaal stürmte. Vier Männer, zwei Frauen und ein ungeborenes Kind verloren ihr Leben, auch Philipp F. wurde tot aufgefunden. Acht Menschen wurden verletzt, bei zwei Opfern ist der Zustand weiter kritisch.

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer (l.) und Innensenator Andy Grote (SPD) am Tatort des Amoklaufs an der Deelböge. Am Dienstag informieren sie über neue Erkenntnisse zur Tat von Philipp F. bei den Zeugen Jehovas.

Abendblatt.de begleitet die heutige Pressekonferenz von 12.30 Uhr an live:

Übersah die Polizei Philipp F.s verdächtiges Buch?

Mit Spannung erwartet wird auch, ob sich Meyer und Grote zum Umgang mit dem verdächtigen Buch des späteren Amokschützen äußern. Wie „Zeit online“ berichtet, sollen Ermittler Philipp F.s Werk mit dem Titel „Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan“ nicht gelesen haben.

Das Buch war Ende Dezember erschienen und enthält zahlreiche antisemitische Aussagen. Der Autor erklärt darin außerdem Massenmord im Auftrag Gottes für legitim und Adolf Hitler zu einem Werkzeug Christi. Auch das Abendblatt hat sich mit dem knapp 300-seitigen Werk befasst.

Amoklauf von Philipp F.: Debatte um Waffenrecht

In der Pressekonferenz wird vermutlich auch ein Stand zur politischen Diskussion über eine mögliche Verschärfung des Waffenrechts kommuniziert.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte kurz nach der Amok-Tat von Hamburg angekündigt, den Entwurf zur Änderung des Waffengesetzes noch einmal prüfen zu wollen. Intern haben sich die Sozialdemokraten dazu bereits beraten.

Philipp F. hatte eine Pistole des Typs Heckler & Koch P30 L genutzt, die er legal erworben hatte. Nachdem er in einem anonymen Schreiben als psychisch krank bezeichnet worden war, wurde er Anfang Februar von Beamten in seiner Wohnung aufgesucht und kontrolliert.

Dabei wurde festgestellt, dass die waffenrechtlichen Vorschriften eingehalten wurden. Auch hatte man keine psychischen augenscheinlichen Auffälligkeiten bei dem nicht vorbestraften Mann feststellen können.

Amoklauf in Hamburg: Schöpfte Polizei alle Möglichkeiten gegen Philipp F. aus?

Nach Abendblatt-Informationen ist die Hamburger Polizei intern bereits zu dem Schluss gekommen, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden waren und keine rechtliche Handhabe bestand, Philipp F. die Waffe zu entziehen.

Philipp F. hatte im Dezember vergangenen Jahres eine Waffenbesitzkarte bekommen. Voraussetzung dafür war, dass er als zuverlässig und geeignet galt. Philipp F. war Mitglied in einem Schießclub in der Hamburger Innenstadt.

