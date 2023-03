Zusammenarbeit mit Dänemark bei KI geplant

Dirk Schrödter nimmt an einer Tagung im Plenarsaal des Landtags teil.

Schleswig-Holstein und Dänemark wollen laut Digitalisierungsminister Dirk Schrödter bei Künstlicher Intelligenz und Robotik künftig zusammenarbeiten. Dies kündigte der CDU-Politiker am Freitag nach einem Besuch in Süddänemark an. Er war mit Vertretern von Wissenschaft und Wirtschaft nach Odense gefahren, um sich über Künstliche Intelligenz und Robotik im Gesundheitswesen sowie über maritime Technologien auszutauschen.