Andreas Kaplan wird Präsident der Kühne Logistics University

Der Hochschulmanager Andreas Kaplan wird neuer Präsident der privaten Kühne Logistics University (KLU) Hamburg. Der 45-Jährige trete im Mai die Nachfolge von Thomas Strothotte an, der Ende 2022 nach zwei Amtszeiten an der KLU ausgeschieden sei, teilte die staatlich anerkannte Hochschule am Donnerstag mit. Kaplan ist bislang Rektor und Studiendekan an der ESCP Business School, Sorbonne Alliance, verantwortlich für rund 7000 Studierende und mehr als 30 Studienprogramme an den sechs Standorten der Hochschule in Paris, London, Madrid, Berlin, Turin und Warschau. Kaplan habilitierte sich an der Sorbonne in Paris.