4000 Wohnungen in der Hafencity fertig

Gut 20 Jahre nach Baubeginn sind in der Hamburger Hafencity 4000 Wohnungen fertiggestellt. „Und die Hälfte ist erst geschafft“, sagte Andreas Kleinau, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg, am Mittwoch. 8000 bis 9000 Wohneinheiten seien angepeilt. „Die allermeisten sind in der Projektierung.“ Viele würden in den kommenden drei bis vier Jahren realisiert. Bis Europas größtes innerstädtisches Entwicklungsvorhaben abgeschlossen ist, dauere es aber noch: Erst Mitte der 30er Jahr werde die Hafencity fertig sein.