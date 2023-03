Luftverkehr Aussicht auf Gebote für Technik-Tochter treibt Lufthansa an

Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an.

Mit Kursgewinnen haben Lufthansa-Aktien am Mittwoch auf einen möglichen Bieterwettbewerb um einen Anteil an der Tochter Lufthansa Technik reagiert. Am Mittwochvormittag legten die Papiere um 1,8 Prozent auf 11,05 Euro zu. Seit Beginn der Erholung Anfang Oktober summieren sich die Kursgewinne der Aktie damit auf rund 86 Prozent.