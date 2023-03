Stau wegen gesperrter Fahrstreifen auf der A7

Hamburg (dpa/lno). Autofahrer auf der A7 bei Hamburg haben auch am Mittwochmorgen wegen des gesperrten Fahrstreifens bei Waltershof Geduld mitbringen müssen. Der Verkehr staue sich aktuell von Süden kommend auf einer Länge von acht Kilometern zwischen Fleestedt und Hausbruch, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Morgen.

Ein etwa 200 Meter langer Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Waltershof in Richtung Flensburg musste bereits am Montagnachmittag gesperrt werden, weil dort unter der rechten Spur eine massive Versackung entdeckt worden war. Auf den anderen Autobahnen rund um die Hansestadt war den Angaben zufolge eher wenig los.

Wegen einer weiteren Fahrbahnabsackung auf der A7 in Höhe Hamburg-Bahrenfeld in Richtung Norden wurde der Verkehr in der Nacht zum Mittwoch zwischen 22.00 und 5.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Volkspark zunächst auf einen Fahrstreifen beschränkt. Hier gab es nach Angaben der Verkehrsleitzentrale von Mittwochmorgen keine Verkehrsbehinderungen. Auch in den kommenden beiden Nächten soll die Autobahn Richtung Norden in diesem Bereich zwischen 21.00 und 5.00 Uhr beziehungsweise zwischen 21.00 Uhr am Freitag bis 6.00 Uhr am Samstag komplett gesperrt werden. Tagsüber soll der Verkehr Richtung Norden den Angaben zufolge auf zwei Streifen rollen.

