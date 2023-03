Zu wenig Geld: Tierheim kündigt Vertrag mit der Stadt

Blick auf Einfahrt und Haupteingang zum Tierheim an der Süderstraße.

Der Hamburger Tierschutzverein von 1841 (HTV) hat den Vertrag mit der Stadt Hamburg gekündigt, weil das städtische Geld für die Unterbringung und Versorgung der Tiere die Kosten nicht deckt. „Wir haben uns deshalb entschlossen, den Vertrag fristgerecht zum Ende des Jahres 2023 zu kündigen. Uns blieb keine andere Wahl, da wir nicht auch noch über das Jahr 2023 hinaus an diesem für uns extrem defizitären Vertrag festgehalten werden wollen“, teilte der Verein am Montag in Hamburg mit.