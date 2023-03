Wetter Hamburg: Turbulente Aussichten! Im Norden sind Wintergewitter möglich

In Hamburg und Schleswig-Holstein schlägt kommende Woche noch mal der Winter zu. An welchen Tagen es besonders ungemütlich wird.

Hamburg. Viele Menschen zählen bereits die Tage bis zum kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März – in der Hoffnung auf Sonnenschein und angenehmere Temperaturen. Aber in Hamburg und Schleswig-Holstein kehrt zunächst noch mal der Winter zurück – pünktlich zum Start der Märzferien in der Hansestadt.

In der kommenden Woche erwartet den Norden turbulentes Wetter mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern. "Auch Wintergewitter sind möglich", sagt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Wetter Hamburg: Wintergewitter kommende Woche möglich

Besonders am Dienstag und Mittwoch sei die Höhenluft so kalt, dass sich teilweise kräftige Wintergewitter bilden könnten. "Dabei kommt es dann auch mal zu kräftigen Schneeschauern", so der Wetterexperte. "Es kann vorübergehend schlagartig weiß werden." Allerdings taue die weiße Pracht auch rasch wieder ab.

Ein Hoch zwischen Schottland und Island sorgt in Hamburg und Schleswig-Holstein zunächst für ruhiges Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Doch zum Sonnabend überquert von Norden her eine Kaltfront eines Tiefs über dem Baltikum Norddeutschland und leitet einen wechselhaften und kalten Wetterabschnitt ein.

Wetter Hamburg: Achtung Autofahrer, Glättegefahr!

Bereits in der Nacht zum Sonntag sind an der Nordseeküste und entlang der Elbe Regen- und Schneeschauer bei -2 bis 3 Grad möglich. "Am Montag beträgt die Maximaltemperatur in Hamburg 4 Grad, am Dienstag und Mittwoch 2 Grad und am Donnerstag und Freitag 2 bis 3 Grad", sagt Meteorologe Dominik Jung.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In den Nächten wird es noch kälter. Autofahrer sollten sich in Acht nehmen und besonders vorsichtig fahren – es besteht Glättegefahr.