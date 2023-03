Google: Suchtrends zum Weltfrauentag 2023 – was Hamburg am meisten interessiert

Google-Suchtrends Weltfrauentag 2023: Was Hamburg am meisten interessiert

Zum internationalen Frauentag demonstrierten am 8. März 2020 in Hamburg mehrere tausend Frauen, Lesben, trans-, inter- und nicht-binäre Personen für Feminismus und ein gutes Leben für alle (Archivbild).

Vor dem Internationalen Frauentag ist das Interesse an geschlechtsspezifischen Themen groß. Was Hamburg zum Gendern wissen will.