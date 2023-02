Anklage gegen 29-Jährigen wegen IS-Mitgliedschaft

Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hat Anklage gegen einen 29-Jährigen wegen Mitgliedschaft bei der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erhoben. Dem Mann aus Tadschikistan wird vorgeworfen, finanzielle Hilfen für in Syrien und im Irak inhaftierte Mitglieder des IS vermittelt zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Montag in Hamburg mit. Sein Ziel soll dabei insbesondere die Unterstützung von Witwen und Waisen getöteter IS-Mitglieder sowie von weiblichen Gefangenen gewesen sein. Anfang 2020 soll der Mann hierfür Kontakte sowohl zu den Gefangenen als auch zu Geldgebern unterhalten haben.