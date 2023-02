Fehrs: Putin hat gleich zwei Völker ins Unglück gestürzt

Mit einem öffentlichen Gottesdienst ist am Donnerstag in Lübeck-Travemünde die Synodentagung der Nordkirche eröffnet worden. Russlands Präsident Wladimir Putin müsse sich fragen, ob sein Volk den Krieg wirklich wolle, sagte die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs in ihrer Predigt. Mit seinem Vorgehen habe er gleich zwei Völker ins Unglück gestürzt, sagte sie.