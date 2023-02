Wetter Hamburg: Schneeregen und Minusgrade: Der Spätwinter kommt in den Norden

Das Wetter in Hamburg und im Norden wird in den nächsten Tagen wieder kälter – und nass. (Symbolbild)

Hamburg. Nach dem eher milden und teils schon recht frühlingshaften Wetter in den vergangenen Tagen müssen sich die Menschen in Hamburg und in Schleswig-Holstein ab Ende der Woche wieder auf kältere Temperaturen und graues Schmuddelwetter einstellen – sogar Schnee ist wieder möglich.

Schon ab Freitag erhält der Spätwinter Einzug in Norddeutschland, zudem wird es nass –ohne Regenschirm sollte man das Haus in den kommenden Tagen lieber nicht verlassen.

Wetter Hamburg: Schnee und Minusgrade – Spätwinter im Norden

"In den kommenden Tagen zieht Kaltluft aus nördlicher Richtung auf", so Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. In den Nächten sind dann wieder Minusgrade und Frost möglich, die Straßen werden glatt.

Der Mittwoch startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst noch mild, bedeckt und teils dunstig-trüb mit etwas Sprühregen. Am Nachmittag und Abend lockert es sich ein wenig auf und die Sonne kommt ab und zu raus. Mit etwas Regen hin und wieder muss jedoch immer noch gerechnet werden. Die Temperaturen liegen zwischen 7 Grad an der Küste und 12 Grad in Hamburg. Dazu weht schwacher bis mäßiger Südostwind.

Wetter Hamburg: Glatte Straßen und Frost in der Nacht

In der Nacht zum Donnerstag wird es stark bewölkt, besonders zum Morgen soll laut DWD von der Nordsee her Regen aufziehen. Tagsüber muss ebenfalls zeitweise mit Regen gerechnet werden, es werden Höchstwerte von 6 Grad an der Ostseeküste und 9 Grad in Hamburg erwartet. In der Nacht zum Freitag wird es dann schon winterlicher, die Temperaturen sinken auf um 1 Grad.

Tagsüber wird es am Freitag überwiegend wolkig, anfangs mit Schneeregen und sehr vereinzelt Schnee, später gehen die weißen Flocken dann gänzlich in Regen oder Graupelschauer über. Bei Höchstwerten um 6 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind, an den Küsten teils frischer südwestlicher Wind. Zudem können Jung zufolge auch Wintergewitter in Hamburg auftreten.

Schönen guten Morgen! Die Wetterkarte zeigt Tiefausläufer, die sich über Westeuropa nähern. Sie bringen dem Westen später bereits erste Regentropfen. Im Rest des Landes herrscht heute ruhiges, teils wolkiges, teils freundliches, vor allem aber weiterhin sehr mildes #Wetter. /V pic.twitter.com/YrPvnpzOlI — DWD (@DWD_presse) February 22, 2023

Wetter Hamburg: Der Winter kommt zurück – mit Kälte und Schneeregen

Zum Wochenende hin wird es dann sogar noch ein wenig kälter – und glatt: In der Nacht zum Sonnabend sinken die Temperaturen auf 0 Grad, zeitweise sollte man sich dem DWD zufolge auf Regen, Schneeregen und örtlich auch Schneeschauer einstellen. Autofahrer müssen vor allem nachts und am frühen Morgen mit rutschigen Straßen rechnen, so Jung.

Am Sonnabend kommt die Sonne dann ein wenig raus, es wird häufig heiter. Besonders von der Ostsee her sind jedoch auch wieder Schnee- und Graupelschauer im Anmarsch. Es wird bis zu 5 Grad warm, dazu weht ein mäßiger bis frischer Nordwind, an den Küsten können auch Windböen auftreten. In der Nacht zum Sonntag werden Minusgrade erwartet, die Tiefstwerte liegen um -3 Grad und es muss mit leichtem Frost gerechnet werden. "Dann ist morgens auch wieder Scheibenkratzen angesagt", so Jung.

Doch schon in der kommenden Woche ist der Frühling wieder in Sicht: Die Temperaturen steigen und es wird wieder milder. Schon am Dienstag und Mittwoch der kommenden Woche werden Temperaturen von 9 bis 10 Grad angesagt, auch die Sonne zeigt sich dann wohl wieder häufiger.