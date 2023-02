Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt: Täter entkommen

Unbekannte haben am Dienstag einen Geldautomaten an einem Einkaufszentrum in Hamburg-Lohbrügge gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Zeuge am frühen Morgen einen Knall und verständigte die Beamten. Mehrere Menschen seien nach Angaben des Zeugen in einem Auto geflüchtet.