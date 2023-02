Rot-Grün: Mehr Ladezonen auf Kosten von Parkplätzen

Um Verkehrsbehinderungen durch in zweiter Reihe parkende Lieferfahrzeuge zu vermeiden, wollen SPD und Grüne in Hamburg mehr Liefer- und Ladezonen schaffen. Laut einem Antrag der Regierungsfraktionen für die Bürgerschaftssitzung am Mittwoch kommender Woche eignen sich dafür „besonders bestehende, versiegelte Verkehrsflächen, wie zum Beispiel Parkplätze im öffentlichen Raum“. Ausnahmen für das private Parken sollten dort nicht mehr oder nur noch nachts gewährt werden, heißt es weiter. Kritik an den rot-grünen Plänen kam von der Opposition sowie der Handwerkskammer und der Gewerkschaft der Polizei.