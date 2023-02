Polizei Hamburg Spaziergänger entdeckt Leiche in der Hamburger Alster

Ein Taucher der Feuerwehr Hamburg. In der Alster ist am Mittwoch eine Leiche entdeckt worden. (Archivbild).

Am frühen Morgen schwimmt eine leblose Person im Wasser in Alsterdorf. Feuerwehr und Polizei rücken mit Großaufgebot an.