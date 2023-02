Tarifkonflikt Streik! Am Flughafen Hamburg drohen Freitag massive Ausfälle

Streik: Passagiere am Hamburger Flugfhafen müssen sich am Freitag auf massive Ausfälle und Verspätungen einstellen (Archivfoto).

Gewerkschaft Verdi kündigt 24-Stunden-Warnstreik am Hamburg Airport an. Wie viele Flüge betroffen sind und was Passagiere tun können.