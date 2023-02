Mordversuch bei Fußballplatz? Fall in „Aktenzeichen XY“

In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ werden am Mittwochabend auch zwei Hamburger Fälle behandelt. Es geht unter anderem um einen mutmaßlichen Mordversuch bei einem Fußballplatz.

Hamburg (dpa/lno). Es wirkte wie eine Hinrichtung: Die Polizei ist nach einem Tötungsdelikt in Hamburg-Veddel nun in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ (ZDF, Mittwoch, 20.15 Uhr) auf der Suche nach Zeugen und Hinweisen. Dem 37 Jahre alten Mann sollen im September 2022 am Abend bei einem Fußball-Vereinsgelände zwei unbekannte Männer in den Kopf geschossen haben. Das vermutlich in Drogengeschäfte verwickelte Opfer überlebte den Angriff schwer verletzt. Die Täter konnten durch einen Park in der Nähe unerkannt flüchten. Die genutzte Schusswaffe für den mutmaßlichen Mordversuch hatten die Ermittler gefunden. Das Landeskriminalamt hat für Hinweise eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt.

In der Sendung werden zudem Zeugen für einen zweiten Fall aus Hamburg gesucht. So hofft die Polizei auf Hinweise zu den drei Männern, die einen 28-Jährigen im Oktober 2021 am Hamburger Hauptbahnhof so lange angegriffen haben, bis das Opfer auf die Gleise gefallen war.

