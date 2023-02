Singt am liebsten Lieder von Joan Baez: Toilettenfrau Stefanie Ansul-Weissner musiziert auf dem Stillen Örtchen in Hamburg-Barmbek.

Stefanie Ansul-Weissner greift neben dem Putzlappen gern zur Gitarre. Was sie für ihre Kunden auf der Toilette in Barmbek am liebsten spielt.