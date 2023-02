Dünen-Therme in St. Peter-Ording öffnet nach und nach

Die wegen drastisch gestiegener Energiekosten im Januar geschlossene Dünen-Therme in St. Peter-Ording öffnet schrittweise wieder - früher als zunächst angekündigt. Nach Angaben der Tourismus-Zentrale vom Donnerstag kann von Mittwoch nächster Woche an die Saunalandschaft wieder genutzt werden. Außerdem seien Kuranwendungen im Gesundheits- und Wellnesszentrum wieder möglich. Das Schwimmbad steht ab 13. März zur Verfügung. Ein Vollbetrieb mit allen Einrichtungen ist zu Beginn der Osterferien in Niedersachsen am 24. März vorgesehen.

Dem Stufenplan für die Wiedereröffnung hatten die Gemeindevertretung und der Tourismusausschuss am Mittwoch zugestimmt. Die Dünen-Therme war am 18. Januar wegen der drastisch gestiegenen Energiekosten kurzfristig geschlossen worden. Damals hieß es, dies werde voraussichtlich bis zu den - in Schleswig-Holstein am 6. April beginnenden - Osterferien dauern.

Laut Tourismus-Direktorin Katharina Schirmbeck wurden zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um die Energiekosten in den Griff zu bekommen. Zur Abfederung der Mehrkosten seien auch Preiserhöhungen im Gespräch. Andere große Bäder in Schleswig-Holstein hatten ebenfalls mit Sparmaßnahmen auf die stark gestiegenen Energiepreise reagiert.

