Erste Aufnahmen aus „Stern“-Fotoarchiv sind online

Die Fotos im Archiv des Magazins „Stern“ sind ein Stück deutscher Zeitgeschichte - nun ist ein Teil der Aufnahmen online einsehbar. Unter www.stern-fotoarchiv.de stelle man die ersten 250.000 Bilder zur Verfügung, teilte die Bayerische Staatsbibliothek am Dienstag in München mit. Insgesamt umfasst das Archiv rund 15 Millionen Fotos, Dias, Negative und Abzüge, die das Hamburger Magazin der Bibliothek in München 2019 geschenkt hatte. Nach und nach sollen sie katalogisiert und digitalisiert werden.