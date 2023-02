Polizei Hamburg: Penny – wer kennt diesen bewaffneten Supermarkt-Räuber?

Hamburg. Er hatte es auf Supermarkt-Filialen des Discounters Penny abgesehen und ging äußerst dreist vor: Innerhalb von 24 Stunden überfiel er – bewaffnet mit einem Messer – in Hamburg zwei Penny-Märkte. Die beiden Filialen in Barmbek-Süd und Dulsberg liegen nur 1,3 Kilometer auseinander. Nun sucht die Polizei mit Hilfe von Fotos und eines Videos aus einer Überwachungskamera nach dem unbekannten Täter.

Zu einem Überfall auf den Penny-Markt an der Hufnerstraße war es am 9. Dezember um 21.55 Uhr gekommen. Nachdem der Täter sich mit einer Getränkedose an die Kasse begeben und bei der Kassiererin zwei Schachteln Zigaretten bestellt hatte, bedrohte er die Frau völlig unvermittelt mit einem Messer, teilte die Polizei damals mit.

Polizei Hamburg: Mann überfällt zwei Penny-Supermärkte

Er forderte die Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen – doch die 46-Jährige weigerte sich und flüchtete um Hilfe schreiend in einen Personalraum. Der Täter ergriff daraufhin auch die Flucht – mit den bestellten Zigaretten, aber ohne Bargeld. Eine Sofortfahndung nach dem Mann blieb erfolglos.

Am folgendem Tag, den 10. Dezember, schlug der Unbekannte erneut zu. Wieder in einer Penny-Filiale, nur gut einen Kilometer von dem anderen Tatort entfernt und nur knapp 24 Stunden später. Um 21.27 Uhr betrat der Mann den Discounter am Alten Teichweg und bedrohte eine 20 Jahre alte Kassiererin mit einem Messer. "Im weiteren Verlauf nahm er Bargeld in dreistelliger Höhe an sich und flüchtete", sagte Polizeisprecher Sören Zimbal am Dienstag.

Polizei Hamburg sucht nach Penny-Räuber

Da die Ermittlungen des Raubdezernats bisher erfolglos blieben, hat die Staatsanwaltschaft nun beim zuständigen Amtsgericht einen Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung erwirkt.

Dieser Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, soll zwei Penny-Märkte in Dulsberg und Barmbek-Süd überfallen haben.

Penny-Märkte in Hamburg überfallen – so wird der Täter beschrieben:

circa 35 bis 40 Jahre alt

1,85 bis 1,90 Meter groß

kräftige Statur mit Bauchansatz

deutsche Erscheinung

sprach Deutsch ohne Akzent

kurze, dunkle Haare mit Halbglatze

trug eine rot-schwarze "Adidas"-Sweatjacke, eine schwarze Jeans und weiße Schuhe mit schwarzen Streifen

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.