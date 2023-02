Schwergewichtler Langberg boxt um WBA-Continental-Titel

Im Kampf um den WBA-Continental-Europe-Titel kämpft der Rostocker Schwergewichtsboxer Felix Langberg demnächst in Hamburg gegen den 38 Jahre alten Essener Patrick Korte. Wie der Boxstall P2M am Montag bekannt gab, ist das Duell am 25. März im Hotel Grand Elysée in der Hansestadt geplant.