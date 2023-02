Kastrationsaktion für streunende Katzen im Norden

Wer eine streunende Katze fängt, kann sie von 20. Februar an in vielen Kommunen Schleswig-Holsteins kostenlos kastrieren lassen. 25 Euro seien eine Spende (Honorarverzicht) der Tierarztpraxen, ein Fonds übernehme die restlichen 130 Euro beziehungsweise 161 Euro, je nachdem, ob es sich um Kater oder weibliche Katze handelt, wie das Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Alle Tiere müssen nach der Kastration wieder an der Stelle ausgesetzt werden, wo sie gefangen wurden. Die Aktion läuft bis 20. März. Sind die Mittel des Fonds vorher ausgeschöpft, wird die Aktion vorzeitig beendet.