Nordkirche ruft nach Erdbeben zu Spenden auf

Schwerin. Nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, zu Spenden aufgerufen. „So viele Menschen, die gestorben sind, so viele Verletzte und Vermisste“, sagte Kühnbaum-Schmidt in einer ersten Reaktion nach der Naturkatastrophe.

„Ich bete für alle Opfer und ihre Angehörigen und ich bete für die, die verschüttet sind, dass sie geborgen und gerettet werden können.“ Die Bischöfin bat um Spenden an die Diakonie Katastrophenhilfe. „Lassen Sie uns solidarisch an der Seite der Menschen sein, die jetzt so Schweres erleben.“

Nach mehreren schweren Erdbeben am Montag in der türkisch-syrischen Grenzregion sind mehr als 1900 Menschen ums Leben gekommen. Rund 10 000 Menschen in der Türkei und in Syrien wurden nach bisherigen Informationen verletzt. In dem Katastrophengebiet, in dem Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien Schutz gesucht haben, herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt.

