Polizei beschlagnahmt Elfenbein-Schmuck auf Antikmarkt

Bei einer Kontrolle auf einem Antikmarkt in Schenefeld (Kreis Pinneberg) hat die Polizei Elfenbein-Schmuck im Wert von 4000 Euro beschlagnahmt. Insgesamt stellten die Beamten am Sonntag sechs Stände fest, an denen Elfenbein überwiegend in Form von Schmuck zum Kauf angeboten wurde, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizisten beschlagnahmten die Waren und leiteten in sechs Fällen Strafverfahren ein. Zum Schutz der wildlebenden Population der Elefanten hat die Europäische Union die Vermarktung von Elfenbein in der EU sowie die kommerzielle Ein- und Wiederausfuhr im vergangenen Jahr noch einmal verschärft und den Handel weitgehend verboten.