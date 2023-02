Polizei Hamburg: Junge Frau auf Heimweg verfolgt und sexuell belästigt

Hamburg. In der Nacht zum Sonntag ist eine 24-jährige Frau im Stadtteil Jenfeld auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Nun sucht die Polizei Hamburg den Verdächtigen und bittet dazu um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war die junge Frau am Sonntag, 5. Februar, gegen 1.05 Uhr auf dem Weg nach Hause an der Charlottenburger Straße Ecke Steglitzer Straße plötzlich von einem Unbekannten zunächst verfolgt worden. Kurz darauf sprach der Mann sie an und wurde "unvermittelt sexuell übergriffig", so die Polizei.

Polizei Hamburg: Frau auf Heimweg sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Die 24-Jährige setze sich daraufhin gegen ihren Angreifer zur Wehr – mit Erfolg. Der Täter ließ schließlich von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte hat nun die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Der Tatverdächtige konnte bisher jedoch noch nicht identifiziert werden.

Der tatverdächtige Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 30 bis 40 Jahre alt

ca. 175 bis 180 cm groß

südländisches Erscheinungsbild

helle Hautfarbe

sprach leise

normale Figur

hatte schwarze, kurze Haare

bekleidet war er mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen Denim-Jacke und dunklen Schuhen

Zeugen, denen der Gesuchte aufgefallen ist und die Hinweise zu ihm geben können und/oder den Vorfall in der Nacht zum Sonntag beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.