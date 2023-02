Harvestehuder THC zum fünften Mal Hallenhockey-Meister

Die Herren des Harvestehuder THC sind zum fünften Mal deutscher Hallenhockey-Meister. Der Nord-Champion setzte sich am Sonntag in Frankfurt/Main in einem Hamburger Finale mit 3:2 (1:1) gegen den Lokalrivalen vom Club an der Alster durch.

Frankfurt/Main –. Die Herren des Harvestehuder THC sind zum fünften Mal deutscher Hallenhockey-Meister. Der Nord-Champion setzte sich am Sonntag in Frankfurt/Main in einem Hamburger Finale mit 3:2 (1:1) gegen den Lokalrivalen vom Club an der Alster durch.

„Wir waren am Ende die Glücklicheren, es war ein Finale auf Augenhöhe und beide hätten es verdient gehabt“, sagte HTHC-Trainer Christoph Bechmann. Kilian Pöhling (56. Minute) und Toptorjäger Michael Körper (46.) hatten den HTHC vor 4273 Zuschauern mit 3:1 in Führung gebracht, ehe Dieter-Enrique Linnekogel (60.) in der Schlussminute verkürzte. Beim 1:1 in der ersten Halbzeit hatte Alsters Nik Kerner (12.) die Führung durch Niklas Reuter (5./Strafecke) ausgeglichen.

Bei Alster ragte Torwart Thomas Alexander mit zahlreichen Paraden heraus. Zuletzt hatten sich der HTHC und Alster 1996 in einem DM-Finale gegenüber gestanden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg