Heimsieg nach 29 Jahren: St. Pauli besiegt Hannover 2:0

Nach fast 29 Jahren hat St. Pauli wieder einen Heimsieg gegen Hannover 96 eingefahren. Die Hamburger setzten sich am Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit 2:0 (2:0) gegen die Niedersachsen durch. Damit sorgten sie eine Woche nach dem 1:0 in Nürnberg auch für ein erfolgreiches Heimdebüt des Trainers Fabian Hürzeler. Zuletzt hatte der Kiez-Club im April 1994 gegen Hannover im Millerntor-Stadion gewonnen.