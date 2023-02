Polizei Hamburg: Mann in St.Georg mit Messer angegriffen – Täter flüchtet

Hamburg. Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen um kurz nach 8 Uhr einem 34-Jährigen in St. Georg mit einem Messer ins Gesicht und in den Halsbereich gestochen. Anschließend flüchtete der Täter, wie die Polizei mitteilte. Der schwer verletzte 34-Jährige sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Mordkommission ermittelt. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass sich Täter und Opfer kannten, wie es hieß.

männlich

vermutlich Araber

30 bis 40 Jahre alt

circa 1,50 bis 1,65 Meter groß

bekleidet mit einer Jacke mit Fellkragen, einer Jeanshose und einem braunen Schal

Mann in St.Georg mit Messer angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen der Mordkommission, auch zu den Hintergründen der Tat, die an der Andenauerallee passiert, dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden

