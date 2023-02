Täterflucht: Mann in Hamburg-St.Georg mit Messer angegriffen

Ein unbekannter Mann hat einem 34-Jährigen im Hamburger Stadtteil St. Georg mit einem Messer ins Gesicht und in den Halsbereich gestochen. Anschließend flüchtete der Täter am Sonntag, wie die Polizei mitteilte. Der schwer verletzte 34-Jährige sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Mordkommission ermittelt. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass sich Täter und Opfer kannten, wie es hieß.