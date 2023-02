Alster-Damen unterliegen Düsseldorf im Hallenhockey-Finale

Hockeyspielerin Hannah Gablac, hier im Trikot Deutschlands, in Aktion.

Die Damen des Club an der Alster haben das Endspiel bei den deutschen Hallenhockey-Meisterschaften in Frankfurt/Main verloren. Die ersatzgeschwächten Hanseatinnen unterlagen am Sonntag dem Titelverteidiger Düsseldorfer HC mit 1:4 (1:1). Obwohl bei Alster sieben Nationalspielerinnen sowie die verletzte Torjägerin Lisa Altenburg (Handbruch) fehlten, lieferte der Nordzweite dem Favoriten einen großen Kampf.