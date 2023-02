Towers vor Würzburg-Spiel: „An den Baustellen arbeiten“

Die Veolia Towers Hamburg starten am Montag (19.00 Uhr/MagentaSport) den nächsten Versuch, ihren Abwärtstrend in der Basketball-Bundesliga zu stoppen. Nach dem 81:91 am Freitag gegen Aufsteiger Rostock Seawolves und der damit einhergehenden fünften Niederlage in der BBL in Serie steht der Tabellen-15. beim Playoff-Kandidanten Würzburg Baskets mittlerweile unter großem Erfolgsdruck.