Scholz zu Brokstedt: Werden uns niemals damit abfinden

Mit Taten wie der Messerattacke von Brokstedt werde man sich nach Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) niemals abfinden. „Wir werden niemals akzeptieren, dass so etwas in unserem Land geschieht“, sagte Scholz bei einem Landesparteitag der schleswig-holsteinischen SPD am Sonntag in Husum. Zwei junge Leute seien unschuldige Opfer einer völlig verrückten Tat geworden. Anschließend wollte er als stiller Gast an einem Trauergottesdienst für die Opfer in Neumünster teilnehmen.

In einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg hatte ein Mann am 25. Januar zwei junge Menschen mit Messerstichen getötet und mehrere verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 33 Jahre alter Palästinenser, sitzt in Untersuchungshaft.

Zur Debatte über die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern sagte Scholz in diesem Zusammenhang, darüber dürfe nicht immer nur geredet werden. Diejenigen, die sich nicht erfolgreich auf den Schutz in Deutschland berufen können, müssten in ihre Herkunftsländer zurückkehren. „Das ist für die Gewährleistung von Asyl zentral“, sagte Scholz. Damit die betreffenden Länder ihre Bürger zurücknehmen, seien ganz konkrete Vereinbarungen notwendig. „Ich werde auch alles dafür tun, dass es sich nicht nur um eine Bemühung Deutschlands handelt, sondern dass wir in Europa da gemeinsam handeln.“

