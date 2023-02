Alster-Damen ziehen ins Hallenhockey-Finale ein

Die Damen vom Club an der Alster stehen erstmals seit drei Jahren wieder im Endspiel der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft. Die Hamburgerinnen gewannen am Samstag in Frankfurt/Main ihr Halbfinale gegen den Münchner SC mit 3:2 nach Penaltyschießen. Den Siegtreffer besorgte Hanna Valentin per Siebenmeter, der nach einem Foul von MSC-Torfrau Selina Müller an Alsters Penalty-Schützin Katharina Kirschbaum verhängt wurde. „Wir haben die besseren Nerven bewiesen und können uns bei unserer Torhüterin Mali Wichmann bedanken“, sagte Valentin, die bereits beim 4:4 (2:1) in der regulären Spielzeit drei Treffer erzielt hatte.

Wichmann: „Es war toll, ich bin so stolz auf die Mannschaft. Allein der Einzug ins Final Four war ein Traum und nun auch noch das Finale. Wir haben nichts zu verlieren.“ Alster trat ohne sieben Feld-Nationalspielerinnen an, die sich zurzeit mit der DHB-Auswahl in Sydney befinden. Titelverteidiger Düsseldorfer HC, der sein Halbfinale zuvor mit 4:0 (1:0) gegen den Mannheimer HC gewonnen hatte, läuft jedoch mit Nationalspielerinnen auf. Diese fliegen erst am Montag nach Australien. „Das wird ein Riesenbrocken, aber wir freuen uns“, sagte Hallen-Europameisterin Wichmann.

