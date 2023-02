Twitter nicht mehr auf der Homepage des FC St. Pauli

Aus Protest gegen Twitter-Eigentümer Elon Musk hat der FC St. Pauli das soziale Netzwerk von seiner Homepage genommen. Der Fußball-Zweitligist begründete am Freitag seine Entscheidung mit seiner kritischen Haltung zum Verhalten Musks. Der Club aus Hamburg hatte auf seiner Webseite einen „Social Feed“ prominent gestellt. Den Raum auf der Homepage wolle der Verein nun nutzen, um andere Inhalte sichtbarer zu machen, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. „Zum einen Nachrichten aus und rund um den Verein, aber künftig auch Videos von FC St. Pauli TV.“