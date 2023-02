Daniel Günther verkauft soziales Straßenmagazin „Hempels“

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Freitag in einem Supermarkt in Eckernförde Hefte des sozialen Straßenmagazins „Hempels“ verkauft. „Hempels ist seit über 25 Jahren eine großartige Institution und ein fester Begriff in Schleswig-Holstein“, sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. Er habe mit der Redaktion bereits zuvor für die Januar-Ausgabe ein ausführliches Gespräch über Armut und Wohnungslosigkeit geführt.