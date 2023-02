Antragsverfahren für Sprach-Kitas gestartet

Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein können jetzt die Anerkennung als Sprach-Kita beantragen. Landesweit sollen künftig 230 Kindertageseinrichtungen eine Förderung erhalten, um eine zusätzliche Sprachfachkraft einstellen zu können, wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte. Das neue Landesprogramm Sprach-Kitas werde am 1. Juli starten, nachdem der Bund im vergangen Jahr überraschend den Ausstieg aus dem gleichlautenden Bundesprogramm erklärt habe.

Kiel (dpa/lno). Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein können jetzt die Anerkennung als Sprach-Kita beantragen. Landesweit sollen künftig 230 Kindertageseinrichtungen eine Förderung erhalten, um eine zusätzliche Sprachfachkraft einstellen zu können, wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte. Das neue Landesprogramm Sprach-Kitas werde am 1. Juli starten, nachdem der Bund im vergangen Jahr überraschend den Ausstieg aus dem gleichlautenden Bundesprogramm erklärt habe.

„Die frühkindliche Sprachbildung ist ein wichtiger Baustein für die Entwicklung und Teilhabe vieler Kinder“, kommentierte Ministerin Aminata Touré (Grüne). „Mit dem neuen Landesprogramm Sprach-Kitas werden wir zahlreiche Kitas im Land bei der Weiterentwicklung und Stärkung der sprachlichen Bildung unterstützen.“ Touré appellierte an interessierte Einrichtungen, jetzt einen Antrag zu stellen. Dann könnten sie ab Juli von der Beratung und Begleitung durch eine zusätzliche Sprachkraft profitieren.



Das Programm richtet sich an Kitas mit mindestens 40 Plätzen und einem überdurchschnittlichen Anteil an Kindern mit besonderem Bedarf an sprachlicher Bildung und Sprachförderung. Eine Anerkennung als Sprach-Kita soll in der Regel für fünf Jahre ausgesprochen werden. Für die Umsetzung des Landesprogramms stehen jährlich 7,35 Millionen Euro zur Verfügung.



