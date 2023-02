Torhüterin Almuth Schult ist erneut schwanger

Torhüterin Almuth Schult schaut in die Runde.

Fußballerin Almuth Schult ist wieder schwanger. Das bestätigte die 31-Jährige am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte der NDR darüber berichtet. Ende August wird der Nachwuchs der zweifachen Mutter erwartet. „Die Schwangerschaft lässt uns alle wieder fröhlicher in die Zukunft blicken“, sagte die Ex-Spielerin des VfL Wolfsburg dem Sender. Zuletzt hatte die Trauer nach dem Tod ihres Schwiegervaters Schults weitere Karriereplanung in den Hintergrund gerückt.