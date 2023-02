FDP schlägt Bildung einer „Bau-Hanse“ im Norden vor

Blick auf die Baustelle in der Hafencity zwischen Baakenhafen und Elbbrücken.

Hamburg kam mit der Hanse zu Größe und Reichtum. Und die Stadt wächst immer noch. Es wird aber immer schwieriger, eine Wohnung zu finden. Der Wohnungsbau in der Hansestadt schwächelt. Die FDP will deshalb an alte Traditionen anknüpfen.