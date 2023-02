Gericht verkündet Urteil im Streit um Bürgerschaftswahl

Im Streit um die Rechtmäßigkeit der Bürgerschaftswahl von 2020 verkündet das Hamburgische Verfassungsgericht am Freitag (10.00 Uhr) sein Urteil. Der FDP-Politiker und frühere Vorsitzende der Hamburger Jungliberalen, Carl Cevin-Key Coste, hat Wahlfehler und Wahlrechtsverstöße geltend gemacht und will die Wahl für ungültig erklären lassen. Zudem sieht er die Chancengleichheit bei der Wahl durch die Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft verletzt. Coste hatte 2020 auf der FDP-Landesliste kandidiert und war leer ausgegangen, als die Freidemokraten knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten.

In der mündlichen Verhandlung Anfang Dezember hatten Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Landeswahlleiter Oliver Rudolf die Vorwürfe zurückgewiesen. Alle Parteien, auch Coste selbst, hatten für Hamburg „Berliner Zustände“ ausgeschlossen - also dass es tatsächlich zu einer Wiederholung der Wahl komme könnte. Auch Verfassungsgerichtspräsidentin Birgit Voßkühler hatte Zweifel an der Argumentation des FDP-Politikers durchblicken lassen.

