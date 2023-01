36-Jähriger bei Streit in Obdachlosenunterkunft verletzt

Bei einem Streit in einer Lübecker Unterkunft für wohnungslose Männer ist ein 36 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 36-Jährige war am Montag mit einem polizeilich bekannten 28-Jährigen in Streit geraten. Dabei habe dieser über mehrere Minuten massiv auf den 36-Jährigen eingeschlagen und eingetreten, sagte der Polizeisprecher. Außerdem habe er seinem älteren Kontrahenten mehrfach mit einer Gabel ins Gesicht gestochen. Die Hintergründe des Streits sind nach Polizeiangaben unbekannt.