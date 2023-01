Zahl der Windpockenfälle im Norden wieder gestiegen

In Schleswig-Holstein hat es im vergangenen Jahr wieder mehr Windpocken-Fälle gegeben. So wurden 214 Infektionsfälle gemeldet, im Jahr 2021 waren es nur 168 Fälle, wie die AOK NordWest auf Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) mitteilte. 2019 - also vor der Coronapandemie - wurden mehr als 600 Windpocken-Fälle registriert.