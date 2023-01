FC St. Pauli verliert Testspiel gegen VfB Oldenburg

Der FC St. Pauli hat mit einer B-Mannschaft ein Testspiel gegen den Fußball-Drittligisten VfB Oldenburg verloren. Einen Tag nach dem 1:0 beim 1. FC Nürnberg zum Rückrundenstart in der 2. Bundesliga unterlagen die Hamburger am Montag in Rotenburg/Wümme den Niedersachsen mit 0:4 (0:3). Patrick Hasenhüttl (11. Minute), Kebba Badjie (13.), Jakob Bookjans (43.) und Rafael Brand (79.) in Rotenburg (Wümme) trafen für die Oldenburger. Auch der VfB war nicht in Bestbesetzung angetreten.

St. Paulis Cheftrainer Fabian Hürzeler war unzufrieden mit der Vorstellung seiner Spieler. „Was wir als Trainerteam und auch die Spieler mitnehmen können, ist, dass es so nicht geht. Phasenweise war es nicht gut von uns“, sagte der 29-Jährige. „Ich erwarte auch in so einem Spiel die richtige Einstellung, und die hat der eine oder andere heute nicht an den Tag gelegt. Wir nehmen wichtige Erkenntnisse aus dem Spiel mit.“

In Rotenburg spielten für den FC St. Pauli die Spieler, die in Nürnberg kaum spielten oder Ersatz waren. Zudem ergänzten drei Spieler aus den Nachwuchsmannschaften U23 und U19 den Kader. Das nächste Pflichtspiel der Hamburger steht am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der 2. Bundesliga gegen Hannover 96 an.

